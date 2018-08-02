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Кадыров призвал отомстить убийцам Джемаля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убийц трех российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике, по законам военного времени.

Как передает Islam.az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева», — заявил он.

Кадыров также выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России сделают все для того, чтобы виновные в убийствах были наказаны.

Кроме того, глава Чечни обратил внимание на то, что ряд СМИ уточняют религиозную принадлежность убийц. «Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют», — выразил свое мнение Кадыров.

Во вторник, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли три российских гражданина — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий они снимали документальный фильм о деятельности в ЦАР так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По другой версии — журналисты готовили материал о жизни местных жителей.


Опубликовано:2 Август, 2018  03:05, ]]>Печать]]>
 
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