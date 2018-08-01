Читатель спрашивает: Что означает слово «умми-валад» и к кому оно применяется?

Словом «умми-валад», встречающимся в исторических источниках, обозначают один из видов наложниц. В дословном переводе оно означает «мать ребенка». То есть, наложницы, имевшие детей от своих хозяев, назывались уми-валад. Исламский шариат предусматривает некоторые преимущества для умми-валад. Они обладали специальным статусом. Хозяин не имел права продавать или же дарить ее. Пока был жив ребенок, умми-валад оставалась во владении своего хозяина (отца ребенка). А если хозяин умирал, то умми-валад автоматически считалась свободной женщиной. В средние века, когда имел место рабовладельческий строй, часть великих людей, в том числе и часть потомков Ахли-бейта, были рождены умми-валад.