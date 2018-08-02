Турция пообещала ответить на санкции США

Анкара ответит на санкции США.

Как передает Oxu.az со ссылкой на РИА Новости, об этом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в «серьезных нарушениях прав человека».

«Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», - написал Чавушоглу в Twitter.