"Коммерсант": Армянские власти раздражают Кремль

Преследование новыми армянскими властями бывших руководителей страны возмутило Москву. Особое раздражение Кремля вызвало привлечение к суду генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Как передает Islam.az, об этом «Коммерсанту» рассказали источники в госструктурах.

В России действия нынешней администрации Армении назвали ударом по имиджу военного блока. Москва предполагает, что на должность генсека ОДКБ теперь изберут гражданина другой страны.

Согласованные ранее поставки оружия закавказской республике на 100 миллионов долларов оказались под угрозой, отметил один из собеседников газеты. Армения должна была получить кредит на эту сумму, чтобы продлить контракт с Россией, но «пока не особо понятно, что у них вообще происходит», сказал источник издания.

МИД республики успокоил Кремль, заявив, что происходящее внутри государства не имеет отношения к внешней политике.

«Приоритеты страны нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений и повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС», - отметил пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян.

Хачатурова обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 300 («свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами») УК Армении. Речь идет о массовых беспорядках 1-2 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек. Суд отпустил генерал-полковника под залог.

В начале марта 2008 года Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров - сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов.

Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.