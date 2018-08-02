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Новости » Ислам в вопросах

Как выполнить намаз человеку, у которого происходят частые выделения кишечных газов и сомнения по этому поводу?

Читатель спрашивает: Как выполнить намаз человеку, у которого происходят частые непроизвольные выделения кишечных газов и у него возникают сомнения по этому поводу?

Выделения кишечных газов нарушают малое омовение и аннулируют намаз. Поэтому, при возникновении подобного случая, дозволено прерывать намаз. Следует обновить малое омовение и выполнить намаз заново. Очень мнимый относительно выделения кишечных газов человек (то есть, не знающий точно, было выделение или же нет), не должен обращать внимания на свою мнительность. Но если выделения кишечных газов приобрело форму заболевания, и человек после совершения малого омовения и до завершения намаза не может помешать этому, то обязан после совершения малого омовения сразу же начать намаз. Выполнять намаз следует без желательных действий, - лишь обязательные действия. И для каждого намаза следует совершить новое малое омовение. Если человек будет поступать подобным образом, то его намаз верен, даже если у него возникнут сомнения на счет выделения кишечных газов во время намаза или даже у него на самом деле выделятся кишечные газы.


Опубликовано:3 Август, 2018  11:35, ]]>Печать]]>
 
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