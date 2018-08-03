Коалиция прицельно разбомбила «скорые» в Йемене

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли прицельные удары по машинам скорой помощи, которые стояли у входа в городскую больницу Ас-Саура прибрежного йеменского города Ходейда.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения правительства хуситов.

«Удары нанесены по машинам скорой помощи возле входа в больницу Ас-Саура. Все погибшие были гражданскими лицами», - отметил представитель минздрава, слова которого приводит телеканал «Аль-Джазира».

По данным медицинских источников телеканала «Аль-Масира», число погибших в результате авиаудара возросло до 42 человек, тела 28 из них перенесены в больницу Ас-Саура, еще 14 отправили в другие больницы.

Госпиталь обратился к другим лечебным учреждениям города о помощи, медики просят население сдавать кровь.

Международный комитет Красного Креста сообщил в Twitter, что направит медикаменты и перевязочные материалы в больницу Ас-Саура в Ходейде, чтобы оказать помощь полусотне раненых, пострадавших во время авиаудара.

Ранее подконтрольный мятежникам из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситам) телеканал «Аль-Масира» сообщил о гибели 30 человек в результате авиаудара коалиции по входу госбольницы Ас-Саура в Ходейде.

Коалиция пока не прокомментировала сообщения о налете на больницу в Ходейде.