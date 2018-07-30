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Аллахшукюр и Христосшукюр: монеты и паства

Служителей азербайджанских мечетей, да и самого Управления мусульман Кавказа (УМК) не раз упрекали в чрезмерном пристрастии к земным благам - земле, деньгам, недвижимости. Видя, как роскошествуют некоторые представители азербайджанского духовенства – машины, особняки, коммерческие объекты, прихожане возмущаются: вот куда идут наши пожертвования!

О том, что какая-то из мечетей или УМК что-то сделали на благо общества - построили или хотя бы взяли под свою опеку больницу или детский дом, у нас никто никогда не слышал.

Между тем благотворительность и щедрость — один из центральных постулатов в исламской системе ценностей. Эта тема красной нитью проходит через целый ряд аятов Священного Корана, в которых о благотворительности и щедрости зачастую упоминается одновременно с обязанностью соблюдения салята (намаза). И в прежние времена на Востоке при крупных мечетях полностью за их счет существовали больницы, дома для умалишенных, а во время войны госпитали для солдат. Уже в наши дни Попечительский совет Московского муфтията оказывает регулярную материальную помощь детям-сиротам, домам-интернатам, больницам.

Ну а в сравнении, например, с католической Польшей, УМК вообще не печется о своей пастве, о стране, в которой руководит религиозно-духовной жизнью.

Церковь в Польше имеет огромное влияние на общество, а все потому, что в жизни этого общества она принимает самое деятельное участие, собственным примером благотворительности призывая людей творить добро, делом доказывать любовь к родной земле.

Большую часть средств от пожертвований прихожан церковь тратит на различные благотворительные акции. На сегодня католическая церковь в Польше является владельцем 1240 детских садов и начальных школ, в которых обучаются 133 тысячи учеников. Имеет 417 средних школ (83 тысяч учеников) и 69 колледжей и университетов (более 100 тысяч студентов). Помимо этого, церкви принадлежат 33 больницы, 244 поликлиники, 267 домов престарелых, 538 детских домов, 1820 семейных поликлиник, 1462 воспитательных центра и 287 других учреждений (благотворительных, либо воспитательных).

На вопрос, кто финансирует эту империю, католические иерархи часто отвечают, что все это создано и функционирует на пожертвования верующих. Как рассказал haqqin.az настоятель церкви Святого Антония города Ополе Кшиштов Домински, расходование пожертвований осуществляется в Польше абсолютно прозрачно.

«Мы каждый месяц отчитываемся перед прихожанами о сумме собранных денежных приношений. Конечно же, часть их идет на нужды церкви, другую же половину направляем на социальные проекты. На средства нашей церкви в Ополе построено несколько школ, больниц. Помогаем мы и нуждающимся людям, вот недавно профинансировали дорогостоящую операцию сына нашего прихожанина. В построенной церковью современной больнице для более бедных слоев населения предоставляются качественные медицинские услуги за очень приемлемую плату.

Ведь пожертвования - это деньги людей, поэтому мы все делаем для благосостояния наших прихожан. Сейчас завершаем строительство дома престарелых», - с доброй улыбкой перечислил ксендз.

Можно ли такое представить в Азербайджане - мечеть строит школы и больницы для своих прихожан? Здесь nəzir qutusu превратилось из qutu для милостыни и закят в способ обогащения целой касты мулл и шейхов.

Заключение браков, похороны, обмывание, торговля квотами на хадж стали настоящей кормушкой для коммерсантов от религии. Отчего, как в Польше, УМК не отчитывается о своих доходах? Да, у нас религия отделена от государства, но суммы пожертвований в Азербайджане колоссальные, почему бы и мечетям, и мусульманскому управлению не рассказать, на что они тратят эти деньги?

По последним данным, в Азербайджане более 2200 мечетей. И государство всем оказывает помощь, как, впрочем, и храмам других существующих в стране конфессий – церквям, синагогам. И это немалые деньги. Плюс солидные пожертвования и плата за ритуальные услуги. Суммы собираются немалые, особенно в дни Рамазана, Курбан байрамы, Ашуры. А вот куда идут эти деньги, никто не знает, хотя многие догадываются…

Заур Расулзаде

haqqin.az


Опубликовано:3 Август, 2018  22:47, ]]>Печать]]>
 
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