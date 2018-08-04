Юную террористку ИГИЛ осудили в Великобритании

В Великобритании суд вынес приговор самой молодой джихадистке, связанной с террористической организацией ИГИЛ.
Об этом передает Islam.az со ссылкой на Sky News.
18-летнюю Сафу Булар приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 13 лет (она сможет подать прошение о помиловании только спустя этот срок).
Как пишет издание, девушка готовилась к школьным экзаменам, когда ее завербовал боевик ИГИЛ Навид Хуссейн.
Он старше ее более чем на 15 лет. Девушка пыталась уехать в Сирию, чтобы вступить в брак с Хуссейном, однако попытка была пресечена полицией.
Мужчина впоследствии был убит во время атаки беспилотников.
Согласно материалам следствия, джихадистка планировала совершить террористический акт в Британском музее вместе со своей старшей сестрой и матерью.
По словам судьи, она играла главную роль в разработке плана.
Женщины маскировали план теракта под обсуждение мероприятия-чаепития с Болванщиком (персонаж произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»).
Ее сестра и мать планировали атаку с ножами в Вестминстерском дворце. Обе признали свою вину.
Девушку приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 16 лет, а мать - к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы.
Булар стала последней и самой молодой осужденной единственной в Великобритании женской ячейки ИГИЛ.
По словам адвоката девушки, она попала под влияние террористов, когда ей было 15 лет.
Сейчас она отошла от исламского экстремизма и больше не исповедует ислам.