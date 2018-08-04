Юную террористку ИГИЛ осудили в Великобритании

В Великобритании суд вынес приговор самой молодой джихадистке, связанной с террористической организацией ИГИЛ.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Sky News.

18-летнюю Сафу Булар приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 13 лет (она сможет подать прошение о помиловании только спустя этот срок).

Как пишет издание, девушка готовилась к школьным экзаменам, когда ее завербовал боевик ИГИЛ Навид Хуссейн.

Он старше ее более чем на 15 лет. Девушка пыталась уехать в Сирию, чтобы вступить в брак с Хуссейном, однако попытка была пресечена полицией.

Мужчина впоследствии был убит во время атаки беспилотников.

Согласно материалам следствия, джихадистка планировала совершить террористический акт в Британском музее вместе со своей старшей сестрой и матерью.

По словам судьи, она играла главную роль в разработке плана.

Женщины маскировали план теракта под обсуждение мероприятия-чаепития с Болванщиком (персонаж произведения Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»).

Ее сестра и мать планировали атаку с ножами в Вестминстерском дворце. Обе признали свою вину.

Девушку приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания 16 лет, а мать - к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы.

Булар стала последней и самой молодой осужденной единственной в Великобритании женской ячейки ИГИЛ.

По словам адвоката девушки, она попала под влияние террористов, когда ей было 15 лет.

Сейчас она отошла от исламского экстремизма и больше не исповедует ислам.