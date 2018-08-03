Читатель спрашивает: Был ли пасынок Пророка (с) Зейд сиротой или же у него были родители?

Отца Зейда звали Хариса. Несмотря на то, что он стал пасынком Пророка (с), он никогда не позволял, чтобы его называли «сын Мухаммада». Зейд ибн Хариса ибн Шурахил Кальби был пленен во время войн племен еще до Ислама, а затем выставлен на продажу на одном из невольнических рынков Мекки. Племянник Хадиджеи-кубры купил его и подарил своей тете (Хадидже), а та подарила Зейда Пророку (с).

Соплеменники узнали о местонахождении Зейда, и его отец прибыл в Мекку, чтобы вернуть его. Его Светлость Мухаммад (с) предоставил право выбора самому Зейду. Тот предпочел остаться с Пророком (с).

Зейд одним из первых принял Ислам. Он стал шахидом в 8 веке хиджры (629 год). Зейд является единственным сподвижником, о котором упоминается в Коране.