Эрдоган об ответных санкциях в отношении США

Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства.

Как передает Islam.az, об этом заявил в субботу президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал A Haber.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», - сказал он.

Президент Турции также подчеркнул, что «действия США по делу американского пастора Эндрю Брансона не соответствуют уровню стратегического партнерства».

«Это проявление серьезного неуважения к Турции», - отметил Эрдоган.