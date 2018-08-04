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Новости » Ислам в вопросах

Как должен поступить человек, у которого произойдет выделение кишечных газов во время совершения большого омовения?

Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, у которого произойдет выделение кишечных газов во время совершения большого омовения?

Как известно, выделение кишечных газов нарушает малое и большое омовение. Если во время совершения большого омовения произойдет выделение кишечных газов, то, по мнению большинства муджтехидов, следует продолжить большое омовение. Обычно, после совершения большого омовения, разрешается выполнять намаз, не совершая малого омовения. Но если во время совершения большого омовения произойдет выделение кишечных газов, то для выполнения намаза уже обязательно следует совершить малое омовение. Большинство муджтехидов придерживаются этого мнения. Из современных муджтехидов аятолла Вахид Хорасани придерживается мнения, что можно и завершить большое омовение, и продолжить. В обоих случаях следует совершить большое омовение заново, а для выполнения намаза совершить малое омовение.


Опубликовано:6 Август, 2018  11:40, ]]>Печать]]>
 
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