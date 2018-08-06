В Египте ликвидировали более 50 экстремистов

В ходе совместных операций армии Египта и МВД возле границ с Ливией и на синайском полуострове были ликвидированы 52 экстремиста. Также задержаны 49 особо опасных преступников.

Как передает İslamşaz со ссылкой на РИА Новости, по информации военных, ВВС страны атаковали 15 автомобилей, которые пытались незаконно пересечь границу. В них перевозилось оружие и боеприпасы.

В рамках операции удалось уничтожить 39 экстремистов.

Еще одна экстремистская группа из 13 человек была ликвидирована неподалеку от города Эль-Ариш на севере синайского полуострова.