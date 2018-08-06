Мубариз Гурбанлы предлагает ввести новый предмет в школах

Религия играет большую роль в жизни общества, являясь неотъемлемой частью жизни людей. В такой ситуации люди пытаются получить знания о религии из различных источников.
Отрицательная сторона этого вопроса в том, что сложившейся ситуацией умело пользуются радикальные группировки, пытаясь притянуть несведущих людей в сферу своего влияния.
Как передает İslam.az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
«Азербайджанские подростки и молодежь черпают первые религиозные познания в интернете, от случайных людей или от недостаточно осведомленных в вопросах религии родителей, что неправильно», - сказал председатель комитета.
По его словам, вышеперечисленные «источники» не способны сформировать религиозное мировоззрение молодежи:
«Поэтому нашим гражданам еще с подросткового возраста надо предоставлять первоначальные религиозные знания из единого источника, не допуская других толкований».
Председатель комитета полагает, что преподаваемый в настоящее время в азербайджанских школах предмет «Познание мира» не способен полностью удовлетворить этим требованиям:
«В большинстве стран, в том числе в соседних Грузии и России этот процесс уже начался. В настоящее время в общеобразовательных школах России ввели предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».
Государственный комитет, учитывая реалии в этой сфере, подготовил темы по религии для преподавания в общеобразовательных школах и представил их соответствующим структурам», - добавил М.Гурбанлы.