Мубариз Гурбанлы предлагает ввести новый предмет в школах

Религия играет большую роль в жизни общества, являясь неотъемлемой частью жизни людей. В такой ситуации люди пытаются получить знания о религии из различных источников.

Отрицательная сторона этого вопроса в том, что сложившейся ситуацией умело пользуются радикальные группировки, пытаясь притянуть несведущих людей в сферу своего влияния.

Как передает İslam.az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

«Азербайджанские подростки и молодежь черпают первые религиозные познания в интернете, от случайных людей или от недостаточно осведомленных в вопросах религии родителей, что неправильно», - сказал председатель комитета.

По его словам, вышеперечисленные «источники» не способны сформировать религиозное мировоззрение молодежи:

«Поэтому нашим гражданам еще с подросткового возраста надо предоставлять первоначальные религиозные знания из единого источника, не допуская других толкований».

Председатель комитета полагает, что преподаваемый в настоящее время в азербайджанских школах предмет «Познание мира» не способен полностью удовлетворить этим требованиям:

«В большинстве стран, в том числе в соседних Грузии и России этот процесс уже начался. В настоящее время в общеобразовательных школах России ввели предмет «Основы религиозной культуры и светской этики».

Государственный комитет, учитывая реалии в этой сфере, подготовил темы по религии для преподавания в общеобразовательных школах и представил их соответствующим структурам», - добавил М.Гурбанлы.