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Сын Бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября

Хамза Бен Ладен, сын главного террориста планеты Усамы Бен Ладена, женился на дочери Мохаммеда Атты, который является одним из организаторов и исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в США.

Как передает Islam.az, эксклюзивную информацию о свадьбе двух отпрысков террористов сообщила британская The Guardian.

Газете об этом рассказали сводные братья Усамы Бен Ладена Ахмад и Хасан аль-Аттас.

По их словам, Хамза играет руководящую роль в «Аль-Каиде» и не оставляет намерений отомстить за смерть своего отца, ликвидированного во время рейда американского спецназа в Пакистане 7 лет назад.

Имени избранницы Бен Ладена-младшего издание не приводит.

Беседовавшие с изданием сводные братья Хамзы Бен Ладена предположили, что сейчас он может находиться в Афганистане, но где точно, они не знают.

Хамза Бен Ладен является сыном одной из трех выживших жен Усамы Бен Ладена - Хаирии Сабара. Она жила вместе с мужем на его вилле в Абботтабаде, расположенной недалеко от крупной пакистанской военной базы. Именно там «террорист номер 1» был уничтожен 2 мая 2011 года американским подразделением сил специального назначения.

После смерти отца Хамза Бен Ладен неоднократно выступал с публичными призывами к «священной войне» против США, Британии, Франции и, конечно же, Израиля.

Эти призывы не остались незамеченными. В течение последних лет западные спецслужбы внесли Хамзу Бен Ладена в списки разыскиваемых террористов. Его считают преемником нынешнего лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири.

11 сентября 2001 года боевики угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Эти теракты унесли жизни 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Ответственность за атаки взяла на себя «Аль-Каида» во главе с Усамой бен Ладеном.


Опубликовано:6 Август, 2018  15:34, ]]>Печать]]>
 
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