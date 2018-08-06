ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
"Коммерсант": Армянские власти раздражают Кремль
В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек
Группа террористов ликвидирована в Египте Группа террористов ликвидирована в Египте
Кадыров призвал отомстить убийцам Джемаля Кадыров призвал отомстить убийцам Джемаля
Эрдоган об ответных санкциях в отношении США Эрдоган об ответных санкциях в отношении США

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по миру

Медведев пригрозил НАТО «страшным конфликтом»

Вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает İslam.az, об этом он рассказал в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ», фрагмент которого появился в понедельник.

По словам премьера, вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать «страшный конфликт».

Медведев уточнил, что не понимает, зачем это надо.

Медведев напомнил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который затем вступила и российская сторона, можно было предотвратить. По его словам, «никакой неизбежности не было».


Опубликовано:6 Август, 2018  15:46, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Август, 2018
Сын Бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября
6 Август, 2018
В Египте ликвидировали более 50 экстремистов
6 Август, 2018
В результате мощного землетрясения в Индонезии погибло 142 человека
6 Август, 2018
В Иране задержан замглавы Центробанка
6 Август, 2018
В Карабахе скончался армянский контрактник

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
6 Август, 2018
Медведев пригрозил НАТО «страшным конфликтом»
6 Август, 2018

Сын Бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября
6 Август, 2018

Намаз-джамаат во время землетрясения магнитудой 7 баллов Видео
6 Август, 2018

Мубариз Гурбанлы предлагает ввести новый предмет в школах
6 Август, 2018

В Египте ликвидировали более 50 экстремистов
6 Август, 2018

В результате мощного землетрясения в Индонезии погибло 142 человека
6 Август, 2018
В Иране задержан замглавы Центробанка
6 Август, 2018
В Карабахе скончался армянский контрактник
6 Август, 2018

Как должен поступить человек, у которого произойдет выделение кишечных газов во время совершения большого омовения? Ислам в вопросах
6 Август, 2018
США восстанавливают масштабные санкции против Ирана
6 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
4 Август, 2018
Эрдоган об ответных санкциях в отношении США
4 Август, 2018

Был ли пасынок Пророка (с) Зейд сиротой или же у него были родители? Ислам в вопросах
4 Август, 2018
В Дании проходят демонстрации против закона о никабе
4 Август, 2018
Юную террористку ИГИЛ осудили в Великобритании
3 Август, 2018

Аллахшукюр и Христосшукюр: монеты и паства
3 Август, 2018
Коалиция прицельно разбомбила «скорые» в Йемене
3 Август, 2018

Как выполнить намаз человеку, у которого происходят частые выделения кишечных газов и сомнения по этому поводу? Ислам в вопросах
3 Август, 2018

В посольстве США в Москве 10 лет работала российская шпионка
3 Август, 2018

Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы "Талибана"
2 Август, 2018

"Коммерсант": Армянские власти раздражают Кремль
2 Август, 2018

Турция пообещала ответить на санкции США
2 Август, 2018

Что означает слово «умми-валад» и к кому оно применяется? Ислам в вопросах
2 Август, 2018

Кадыров призвал отомстить убийцам Джемаля
2 Август, 2018

Эрдоган о восстановлении смертной казни
1 Август, 2018
Группа террористов ликвидирована в Египте
1 Август, 2018

Глава КСИР: Роухани никогда не станет встречаться с Трампом
1 Август, 2018
Стали известны подробности убийства Орхана Джемаля
1 Август, 2018

Является ли савабом вытягивание указательного пальца вперед во время ташаххуда намаза? Ислам в вопросах
1 Август, 2018
Турецкий суд оставил американского пастора под арестом
1 Август, 2018

Сына Гейдара Джемаля убили в Африке
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com