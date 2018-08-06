Читатель спрашивает: Что такое «маддейи-тарих»?

«Маддейи-тарих» - это традиция, имеющее отношение в основном к Восточной культуре и истории. На Востоке было традицией в стихотворной форме выражать дату каких-то значимых событий, например, восхождение на трон правителя, смерть знаменитой личности, строительство большого здания и т.д. Поэты выражали эту дату явно или же скрыто, символически. Самым распространенным способом в маддейи-тарих был счет абджад. Согласно этому способу, каждая буква арабского алфавита соответствует определенной цифре. Очень часто последняя строка маддейи-тарих, написанная в стихотворной форме, или же слово в тесте стихотворения, указывало на год происшествия этого события в исчислении абджад.