СМИ: Турция и США договорились по санкциям

Турция и США пришли к предварительному соглашению по поводу американских санкций в отношении министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Как передает İslam.az, об этом сообщает The Daily Sabah со ссылкой на источники в турецких дипломатических кругах.

Издание отмечает, что страны готовы развивать дипломатические отношения и решать существующие проблемы.

Делегация из Турции приедет в США для принятия участия в переговорах по санкциям в течение двух дней.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в качестве ответных мер в Турции активы глав минюста и МВД США будут заморожены. До этого США ввели санкции против двух министров Турции.