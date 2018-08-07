Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал восстановление американских санкций против Ирана и призвал европейские страны последовать примеру США.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Первая часть санкций, обусловленных выходом Соединенных Штатов из ядерной сделки, будет восстановлена в полночь с 6 на 7 августа и сразу вступит в полную силу.

Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

«Я приветствую важное решение президента США Дональда Трампа и американской администрации ввести санкции в отношении Ирана.

Это значимый момент для Израиля, Соединенных Штатов, региона и всего мира.

Он символизирует решимость остановить региональную агрессию Ирана и не допустить реализации его планов получить ядерное оружие», - сказал Нетаньяху в записанном на видео заявлении.

«Я призываю европейские страны, которые говорят о сдерживании Ирана, присоединиться к этой инициативе.

Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе», - подчеркнул он.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Он сообщил о восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.