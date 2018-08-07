Во Франции арестовали мужчину, который хотел уплыть в ИГИЛ

Правоохранители Франции задержали на юге страны 45-летнего мужчину, который намеревался добраться до территорий, занятых боевиками «Исламского государства» в Сирии, причем, сделать он это рассчитывал при помощи лодки.

Как сообщает телеканал BFMTV, задержанный – житель департамента Эро. В Сирию мужчина планировал взять свою десятилетнюю дочь, однако планы его были сорваны, когда супруга экстремиста сообщила об этом в правоохранительные органы.

Сейчас мужчина, а также его 21-летний сообщник находятся под арестом. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в терроризме.