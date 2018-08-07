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Медведев раскрыл некоторые детали войны с Грузией

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал интервью газете «Коммерсант» относительно  «Пятидневной войны» между Россией и Грузией.

Как передает İslam.az, интервью приурочено к 10-летней годовщине со дня начала военных действий.

Медведев, занимавший тогда пост президента страны, раскрыл некоторые тайные подробности того конфликта.

По словам Медведева, неизбежности в начале военных действий не было: «Однако к этому вынудило «безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили (Михаил Саакашвили - президент Грузии с 2004 по 2013 год - ред.) и его приспешников».

«Я думал и пришел к выводу: нет ничего лучше, чем признать независимость Южной Осетии и Абхазии», - подчеркнул ныне премьер-министр России.

По его словам, он руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, стабильность в Закавказье, в России. И это, на его взгляд, был единственно возможный шаг.

«Через некоторое время я переговорил с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал», - отметил он.

Медведев рассказал, что во время конфликта в августе 2008 года у России не было цели разгромить Грузию и казнить ее президента Михаила Саакашвили.

Говоря о тогдашнем президенте Грузии, Медведев отметил, что перед началом агрессии против Южной Осетии возглавлявший тогда Грузию Михаил Саакашвили полагал, что США поддержат его «при любых раскладах».

«Он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель РФ займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично, - полагает Медведев, - иными словами, просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти, не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии», - сказал Медведев.


Опубликовано:7 Август, 2018  17:08, ]]>Печать]]>
 
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