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Похоронен Орхан Джемаль, убитый в ЦАР

В Москве сегодня простились с российскими журналистами, погибшими в Центральноафриканской республике.

Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля. Их тела с огнестрельными ранениями нашли в брошенной машине недалеко от столицы ЦАР, где они собирались снимать документальный фильм.

С Орханом Джемалем прощались в Соборной мечети. Джаназа-намаз прочел Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России.

На церемонии присутствовали сотни человек из разных городов России, из других стран.


Опубликовано:7 Август, 2018  18:31, ]]>Печать]]>
 
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