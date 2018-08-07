Похоронен Орхан Джемаль, убитый в ЦАР

В Москве сегодня простились с российскими журналистами, погибшими в Центральноафриканской республике.

Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля. Их тела с огнестрельными ранениями нашли в брошенной машине недалеко от столицы ЦАР, где они собирались снимать документальный фильм.

С Орханом Джемалем прощались в Соборной мечети. Джаназа-намаз прочел Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России.

На церемонии присутствовали сотни человек из разных городов России, из других стран.