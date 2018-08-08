Боевики ИГИЛ приговорены к повешению в Ираке

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни пятерых боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Islam.az, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

«Центральный уголовный суд рассмотрел дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГИЛ, работавших в нескольких подразделениях группировки», - заявил Биркадар.

По словам представителя совета, «суд приговорил к смертной казни через повешение пятерых обвиняемых в соответствии со статьей 4/1 закона о борьбе с терроризмом».

Он добавил, что обвиняемые участвовали в боях против сил безопасности в Найнаве и Анбаре.