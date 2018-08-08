ВВС США уничтожили отряд афганских полицейских

Полицейские в Афганистане погибли в результате ошибочного авиаудара ВВС США.

Как передает Islam.az, об этом сообщают местные СМИ.

Представитель МВД Афганистана Насрата Рахими сообщил, что удар пришелся по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра провинции Логар, передает «Интерфакс».

Погибли девять стражей правопорядка, ранены еще 15 сотрудников полиции.

Представительство НАТО в Кабуле подтвердило, что был осуществлен авиационный полет, запрошенный афганскими силами.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» в понедельник вечером начали организованные атаки на правительственные посты в Азре и осаждают уездный центр. СМИ писали о 19 убитых террористами полицейских.