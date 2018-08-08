Зариф ответил на слова Трампа о «мире во всем мире»

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал высказывания американского президента Дональда Трампа о «мире во всем мире» устаревшими клише.

Как передает Islam.az, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Напомню: международные отношения - это не конкурс красоты с надоевшими клише о желании мира во всем мире. И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведет войну за «мир», - написал он.

Зариф отметил, что сообщения в социальной сети не изменят того факта, что мир устал от односторонних действий США и не последует за импульсивными диктатами в Twitter американского президента.

«Спросите Евросоюз, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров», - отметил глава МИД Ирана.

Ранее, 7 августа, вступили в силу новые санкции против Ирана. Первая часть запретов касается валютного, автомобильного рынков и рынка металлов. Трамп подчеркнул, что санкции против Ирана стали самыми болезненными ограничениями.

«Я требую мира во всем мире, не меньше!» - добавил он.

Вторая часть санкций должна быть введена 4 ноября. Она будет касаться торговли иранской нефтью. Поставки топлива будут запрещены в США, однако его продолжат ввозить в ЕС.