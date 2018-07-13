Мусульманка впервые станет конгрессменом США

Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб по результатам предварительного голосования в штате Мичиган обеспечила себе место в палате представителей Конгресса США, и тем самым стала первой женщиной-мусульманкой в этом законодательному органе, передает "Ассошиэйтед пресс".

В сообщении отмечается, что Р.Тлаиб победила на выборах в качестве кандидата от Демократической партии США, в то время как независимые кандидаты и кандидаты от Республиканской партии в них не участвовали.

Это означает, что на промежуточных выборах у Р.Тлаиб не будет конкурентов, и она гарантированно представит штат Мичиган в палате представителей Конгресса.

Промежуточные выборы в США должны пройти в ноябре 2018 года.