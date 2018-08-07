Читатель спрашивает: Дозволено ли шариатом работать в банке?

Области, которые являются харамом в деятельности банков, в основном связаны с ростовщичеством. Давать и брать деньги под проценты, быть посредником в этих делах – грех. Поэтому Ислам запрещает работать в тех сферах банковской индустрии, которые связаны с ростовщичеством. К этому относятся регистрация процентных займов, свидетельство при этом, взывать проценты с клиентов. Работать в этих сферах и получать за это зарплату – грех. Однако можно работать в тех сферах банковской деятельности, которые не связаны с ростовщичеством.

В то же время надо знать, что не вся система кредитов в современной банковской системе считается ростовщичеством и об этом есть информация в соответствующих книгах современного фигха.