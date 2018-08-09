Борис Джонсон отказался извиняться за сравнение мусульманок с грабителями банков

Эксцентричный британский политик, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен извиняться за свои недавние исламофобские высказывания. Об этом со ссылкой на близкое окружение политика пишет Daily Telegraph.

Собеседник издания, в частности, отметил, что извинения в данном случае будут уступкой «реакционистам и экстремистам».

Напомним, в центре громкого исламофобского скандала Джонсон оказался после того, как, комментируя вступивший в силу в Дании запрет на никаб, он заявил, что мусульманки в традиционном одеянии похожи на «почтовые ящики» и «грабителей банков».

На политика посыпалась критика. Извиниться перед мусульманками за оскорбительные слова Джонсона, помимо прочих, призвала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.