ИГ после терактов 2015-2016 годов готовило новые атаки в ЕС

Террористическая группировка ИГ после кровавых терактов осенью 2015 года в Париже и весной 2016 года в Брюсселе готовила террористические атаки в других странах Европы, сообщила в четверг телерадиокомпания RTL.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, по ее данным, в ходе совместного расследования, которое ведется с ноября 2016 года спецслужбами ряда европейских государств, установлено, что террористическая сеть ИГ планировала теракты на территории от "Португалии до Западных Балкан".

По информации RTL, следствие установило еще троих граждан Бельгии, подозреваемых в подготовке террористических атак в Париже и Брюсселе. Один из них — 30-летний брюсселец Шакир Ш. уже был подвергнут допросу, но оставлен на свободе. Второй – Мохамед Салахеддин Л., 39-летний житель столичной коммуны Моленбек, находится в розыске.

Наконец, третий — 29-летний Сами Джиду, погиб в рядах боевиков в Сирии, сообщает телерадиокомпания.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.