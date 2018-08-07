Очередное преступление саудитов: убиты десятки детей

По меньшей мере 39 человек погибли, 43 получили ранения в результате бомбардировки ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в провинции Саада на северо-западе Йемена. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным агентства SABA, большинство жертв составляют дети. Удар пришелся по автобусу учащихся в населенном пункте Дахьян.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.