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Уникальный экземпляр Корана выставлен в Индонезии

В музее «Аль-Акбар» индонезийского города Палембанг выставлено уникальное издание священного Корана.

Как передает İslam.az со ссылкой на Анадолу, священная книга мусульман выполнена из дерева.

Суры нанесены на 30 досок, каждая из которой имеет высоту в 1,77 метра и ширину в 1,4 метра.

Каллиграф Шофватилла Мохзаиб рассказал агентству Анадолу, что начал вырезать айаты Корана в 2001. На завершение работы потребовалось 9 лет.

По его словам, идею удалось реализовать благодаря помощи большого числа мусульман, в том числе бывшего председателя Палаты представителей парламента Индонезии Марзуки Алие и главы ассамблеи Тауфика Киемаса.

«Чтобы набраться опыта, я поначалу тренировался на бумаге, вырезал на картоне айаты. После одобрения специалистов я начал вырезать строки Корана на дереве», - отметил мастер.

По словам каллиграфа, много времени уходило на оформлению труда. На оформление каждой доски в среднем уходил месяц.


Опубликовано:10 Август, 2018  10:58, ]]>Печать]]>
 
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