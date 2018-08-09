Читатель спрашивает: Можно ли употреблять в пищу рыбью икру и принимать лекарства, изготовленные из нее?

Согласно шиитскому фикху, основным критерием, определяющим дозволенность употребления рыбы в пищу, является наличие у нее чешуи. Дозволено употреблять в пищу чешуйчатые рыбы, которые выловлены дозволенным способом. Наряду с мясом, халялом является также икра чешуйчатых рыб. Можно также употреблять лекарства, в состав которых входит икра чешуйчатых рыб.

В суннитском фикхе вышеприведенного ограничения нет, и все живое, извлекаемое из воды, является халялом.