Эрдоган: У них есть доллары, у нас – Аллах

Попытки оказать на Турцию экономическое давление, в том числе путем дестабилизации финансовой системы, бесперспективны.

Как передает İslam.az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к гражданам в черноморском городе Ризе, сообщает агентство Anadolu.

«Против Турции проводятся различные кампании, не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и Аллах», - отметил турецкий лидер.

Он также заявил о бесперспективности попыток оказать экономическое давление на Турцию.

Курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару в связи с обострением конфликта между Турцией и США из-за отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который проходит по делу о причастности к террористической группировке.

Ожидается, что сегодня министр финансов и казначейства Берат Албайрак представит новую доктрину экономического развития Турции.