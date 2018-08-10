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Новости » Новости по миру

Пришел в мечеть на утренний намаз? Получи 55 долларов!

Весьма необычный способ привлечения юного поколения в мечети нашли в Египте. Инициатором оригинальной меры выступила мечеть Нассер в городе Даманхур в округе аль-Бехейра.

Как пишет местное издание Al Bawaba, имам мечети предложил детям в возрасте от 10 до 14 лет принять участие в состязании на частоту посещения дома Аллаха - те, кто будет приходить в мечеть на утренний намаз 40 дней подряд, получат денежное вознаграждение в размере 55 долларов.

Как рассказал имам Мухаммед Алям, средства на проведение такого конкурса появились благодаря пожертвованию одного из прихожан мечети.

Жители города, что примечательно, восприняли инициативу восторженно, отметив, что материальное вознаграждение действительно может привить детям привычку посещать мечеть.


Опубликовано:10 Август, 2018  14:23, ]]>Печать]]>
 
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