В Таджикистане поставили спектакль об ИГИЛ по пьесе главы МВД

В Таджикистане поставили спектакль по пьесе «Дили модар» («Сердце матери»), написанной министром внутренних дел республики Рамазоном Рахимзодой.

В центре произведения – история таджикского студента, который решил бросить родных и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к ИГИЛ, передает Islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Сообщается, что премьера спектакля состоится 13 августа. Начинается спектакль отрывком из притчи о влюбленном юноше, который по требованию возлюбленной вырывает сердце матери и приносит его в доказательство своей любви к девушке.

Главная героиня постановки не выдерживает страданий и отправляется в Сирию на поиски своего сына.

Женщина его находит, однако погибает от его же рук. Юноша осознает, что натворил, однако исправить что-либо уже невозможно.