МФ ОИС распространил заявление в связи с ситуацией в Йемене

Молодежный форум Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) выражает озабоченность по поводу жертв среди гражданского населения в Йемене в результате эскалации продолжающегося конфликта, многие из которых являются подростками и детьми.

Как передает Islam.az, об этом говорится в заявлении МФ ОИС.

«Приветствуя призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша о проведении независимого расследования воздушного удара, в результате которого в четверг, 09 августа 2018 года, погибли десятки детей, МФ ОИС подчеркивает, что следует безоговорочно уважать исламские принципы сохранения жизни ни в чем не повинных людей во время войн, а также международного гуманитарного права, касающегося безопасности гражданских лиц во время конфликтов», - говорится в документе.

МФ ОИС также призывает исламскую умму принять все необходимые меры, включая посредничество в прекращении огня, с целью достижения политического урегулирования и прочного мира в стране.