Столкновения в Газе: погиб палестинский медик

Палестинский медик погиб в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильскими военными.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новость, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления вдоль границ анклава продолжают четырехмесячную череду протестных акций «Великого марша возвращения» , которые проходят каждую пятницу с участием нескольких тысяч человек.

«Погиб медик, еще 84 человека получили различные ранения», - сказал аль-Кидра, не уточнив обстоятельств гибели коллеги.

В выступлениях «марша возвращения» , которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли уже почти 160 палестинцев.

Нынешний протест проходит на следующий день после очередной вспышки боевых действий между Израилем и группировками сектора Газа. В среду и четверг стороны обменивались ракетно-бомбовыми ударами, а с полуночи договорились прекратить огонь.