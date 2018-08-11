Китайские военные обстреляли американский самолет

Китайские военные произвели шесть предупредительных выстрелов по самолету ВМС США P-8A Poseidon, на борту которого находились американские журналисты.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Mirror.

Воздушное судно выполняло миссию над спорными островами архипелага Спартли в Южно-Китайском море.

Издание отмечает, что американский самолет отказался покинуть воздушное пространство Китая, несмотря на устное предупреждение.

Пилоты воздушного судна получили сообщение, в котором их призвали немедленно покинуть небо над островами и избегать недоразумений.

На это экипаж заявил, что выполняет законную военную деятельность в "нейтральном воздушном пространстве".

В ответ ПВО Китая открыли предупредительный огонь.

Журналисты пролетели над четырьмя искусственными остравами Спратли, права на которые оспаривают Китай, Вьетнам и Филиппины.

По данным СМИ, острова покрыты китайскими военными сооружениями, а в их гаванях дежурят корабли ВМС Китая.