Читатель спрашивает: Существуют ли какие-то указания и запреты на счет времени посещения могил?

Посещение могил одобряется Исламом. Каких-то конкретных указаний и запретов о времени посещения могил нет, имеются рекомендации. В хадисах указано, что посещение могил в определенные дни даруют большую благость. Лучше посещать могилы в четверг и пятницу, в праздничные дни. Что касается времени суток, лучше делать это утром. Также одобряется посещение могил в четверг после полудня. Посещение могил после захода Солнца и ночью не одобряются Исламом. Повторяем, что все это носит рекомендательный характер.