Эрдоган: Действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей

Президент Турции Тайип Эрдоган в авторской статье в газете New York Times предупредил, что односторонние действия США могут вынудить Турцию искать новых друзей и союзников, сообщает Islam.az со ссылкой на Report.

Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Наряду с этим, на прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

"В то время, когда зло затаилось по всему миру, односторонние действия против Турции со стороны США, нашего союзника на протяжении десятилетий, только подорвут интересы и безопасность США. Пока не стало слишком поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Безуспешность в том, чтобы обратить вспять эту тенденцию к односторонности и неуважению, потребует от нас начать поиск новых друзей и союзников", - пишет турецкий лидер.