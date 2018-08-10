Подписана конвенция о правовом статусе Каспия

Главы стран Каспийской пятерки подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, подписи под конвенцией на торжественной церемонии, которая прошла в Актау после окончания пятого Каспийского саммита, поставили президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани.

Эксперты называют подписанный пятью лидерами документ «конституцией» Каспийского моря.

Согласно Конвенции, у Каспийского моря будет особый правовой статус. К Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении соседей по трансграничным озерам.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Таким образом, все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов.