Эрдоган ответил США: Глупо полагать, что Турция дрогнет из-за валютного курса

Президент Тайип Эрдоган рассказал, как Турция ответит на торговую войну, развязанную американскими властями. Слова турецкого лидера приводит агентство "Анадолу", передает Islam.az.

Эрдоган отметил, что Анкара намерена активизировать сотрудничество в рамках новых объединений и союзов. Другой ответной мерой на торговую войну турецкий лидер назвал "поворот к новым рынкам".

При этом Эрдоган предположил, что основная цель развязанной против Анкары торговой войны заключается в "подчинении Турции во всех сферах, от финансов до политики".

Глава государства также добавил, что Турция столкнулась с "коварной политической игрой".

Эрдоган выразил уверенность, что все происки недругов Турции обречены на провал. "То, чего им не удалось достичь с помощью провокаций и переворота, они теперь пытаются осуществить посредством финансов. Это с уверенностью можно назвать экономической войной. Мы вновь столкнулись с политической и коварной игрой. С божьей помощью, мы преодолеем и это. Глупо полагать, что такая страна (как Турция - ред.) может дрогнуть из-за валютного курса",-подчеркнул турецкий лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума.