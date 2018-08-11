Читатель спрашивает: Являются ли сефевиды потомками имамов и считаются ли они сейидами?

По этому вопросу мнения ученых различны. Некоторые считают основоположников этой династии курдами, а некоторые – тюрками. Однако наиболее вероятной является версия о том, что сефевиды являются сейидами и их род восходит к Хамзе, сыну имама Кязима (а). Сомнения о сейидстве сефевидов выдвигались в основном Ахмедом Кесреви (1890 - 1946). Но его доводы в основном субъективны, а сам автор характеризовался, как выполняющий политические заказы. Были и те, кто утверждал, что родословная сефевидов, доказывающая их родство с имамами, была состряпана после их прихода к власти. И, действительно, в исторических источниках, написанных до 16 века, очень мало свидетельств о сейидстве сефевидов. Однако нельзя и пренебрегать этими данными. В некоторых исторических источниках, написанных до прихода сефевидов к власти, они упоминаются как потомки Пророка (с). Кроме того, ряд выдающихся историков и теологов, живших в последние столетия, в своих произведениях подтверждали сейидство сефевидов.