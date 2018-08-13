Более 100 человек погибли за два дня штурма талибами Газни

По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения боевиков радикального движения «Талибан» с правительственными силами Афганистана в городе Газни.

Как передает Islam.az, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 40 пострадавших.

По данным телеканала, среди погибших 90 силовиков и 13 мирных жителей. В ходе столкновений боевики «Талибана» также понесли потери.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана.

В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город - административный центр одноименной провинции.

Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

Глава полиции города Фарид Ахмад Машал ранее сообщил, что Газни находится под контролем правительственных военных сил Афганистана.

По его словам, боевикам «Талибана» не удалось войти в город, но боевые действия продолжаются в нескольких пригородах Газни.