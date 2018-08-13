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Новости » Новости по миру

Учитель-мусульманин лишился работы за нежелание касаться женщин

В норвежском Осло педагог-мусульманин лишился работы после того, как отказался притрагиваться к коллегам женского пола.

Как заявил Бенте Альфхейм, директор школы Экеберг, в которой трудился учитель-мусульманин, сотрудницы учебного заведения «испытали на себе его отказ от рукопожатия», передает islam-az со ссылкой на islam-today.ru.

При этом отмечается, что мусульманин каждый раз пояснял, что не делает этого не из неуважения, а исключительно из религиозных соображений.

Примечательно, что на сторону уволенного педагога встали все правозащитники страны, вне зависимости от вероисповедания.

К примеру, руководитель Организации против общественной дискриминации Ахенатон Оддвар де Леон отметил, что увольнение может быть выходом только в случае, если религиозная практика мешает верующему выполнять свою работу.

«Однако этот случай – совершенно другой», – подчеркнул он.


Опубликовано:13 Август, 2018  14:56, ]]>Печать]]>
 
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