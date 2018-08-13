Стартовал семинар, посвященный молодежной стратегии ОИС

13 августа 2018 года в столице Сенегала Дакаре начал работу Африканский региональный семинар по вопросам молодежи, посвященный реализации молодежной стратегии ОИС.

Как передает Islam.az, в нем приняли участие представители Молодежного Форума ОИС и ведущие национальные молодежные организации, а также эксперты, занимающиеся вопросами молодежи, представляющие государства – члены ОИС.

На церемонии открытия присутствовал министр по делам молодежи, гражданского строительства и поощрения добровольчества Республики Сенегал Пап Джорджиу Ндонг.

Глава делегации МФ ОИС Эльмаддин Мехдиев зачитал обращение председателя МФ ОИС посла Эльшада Искендерова к участникам рабочей встречи.