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Армяне нарушили режим прекращения огня 88 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 88 раз. Об этом сообщили Islam.az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Бердаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли и Джафарли Газахского района, в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селах Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Сейидли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:14 Август, 2018  10:08, ]]>Печать]]>
 
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