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Похороны в Йемене переросли в антиамериканские протесты

В массовый гневный протест против США и Саудовской Аравии вылились состоявшиеся в йеменской провинции Саада коллективные похороны детей, погибших в результате авианалета арабской коалиции против хуситов, сообщили СМИ с места событий.

Как передает  Islam.az со ссылкой на SalamNews, гробы с останками погибших детей были доставлены на центральную площадь города Саада, гда прошла траурная церемония. Выступивший на церемонии председатель Революционного комитета хуситов Мохаммед Али аль-Хути заявил, что предпринятый 9 августа авианалет является преступлением Америки и ее союзников против детей Йемена.

Участники церемонии, как отмечают СМИ, также держали транспаранты с надписями: "Америка убивает йеменских детей" и другими аналогичного содержания.

По данным Международного комитета Красного креста, жертвами авиаудара сил руководимой Саудовской Аравией арабской коалиции 9 августа стали, по меньшей мере, 29 детей. Всего погибло около 50 мирных жителей. Почти 80, - из которых более 50 детей, - получили ранения.


Опубликовано:14 Август, 2018  11:12, ]]>Печать]]>
 
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