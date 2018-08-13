Читатель спрашивает: Возможно ли, что Коран искажен? Говорят, что в хадисах говорится об этом.

Искажение Корана невозможно. Об этом говорится в самом Коране: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (Хиджр, 9)

Верно, в некоторых хадисах и преданиях сподвижников можно встретить информацию, будто Коран искажен, из текста вырваны некоторые аяты и даже суры. Подобные предания привели к тому, что некоторые мусульманские ученые поверили в искажение Корана. Также, ссылаясь на подобные предания, исламские мазхабы обвиняли друг друга в том, что они поверили в возможность искажения Корана. Хадисы, утверждающие, будто Коран искажен, можно встретить и в суннитских, и в шиитских источниках. По мнению подавляющего большиснтва мусульманских ученых, эти хадисы не являются достоверными, им нельзя доверять. Коран был доведен до уммы в том виде, каком был ниспослан Пророку (с), а затем передан последующим поколениям. Коран отличается от иных божественных откровений тем, что не был искажен.