Израильские военные ранили ребенка на границе Газы

Военнослужащие армии Израиля ранили 12-летнего палестинца, участвовавшего в мирной акции протеста на границе сектора Газа.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили представители медицинской бригады, работавшей на месте проведения акции, подросток госпитализирован в больницу «Шифа» в Газе с огнестрельным ранением в голову.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.