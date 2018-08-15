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Израильские военные ранили ребенка на границе Газы

Военнослужащие армии Израиля ранили 12-летнего палестинца, участвовавшего в мирной акции протеста на границе сектора Газа.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили представители медицинской бригады, работавшей на месте проведения акции, подросток госпитализирован в больницу «Шифа» в Газе с огнестрельным ранением в голову.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли».

В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.


Опубликовано:15 Август, 2018  10:01, ]]>Печать]]>
 
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