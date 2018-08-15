Госдеп: США не причастны к экономическим проблемам Турции

Экономические проблемы Турции никаким образом не связаны с действиями или политикой Вашингтона по отношению к Анкаре.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

«Экономисты скажут вам, что то, что происходит в Турции, выходит далеко за рамки нынешней политики США, а также применения ими тех или иных действий или механизмов.

Экономические проблемы начались не после того, как мы ввели санкции против двух физических лиц в Турции в рамках глобального «акта Магнитского» 1 августа» , - сказала она.

После этого Науэрт также попросили прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о планах бойкотировать импорт американской электроники.

«Я видела эти [заявления], но я не могу подтвердить, что это в действительности произойдет. <...> Мы подождем, чтобы понять, является ли это реальной политикой [Анкары]» , - ответила она.

Ранее во вторник Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США.

Эрдоган указал, что США «надо понять, что они наделали» , потому что «Турция себя обеспечит» .

Он также снова призвал население менять доллары на турецкую лиру для стабилизации ее курса.

В минувшую пятницу турецкая лира обновила очередной исторический рекорд и завершила день на отметке 6,41 лиры за доллар, потеряв за сутки более 20% стоимости.

Это спровоцировало кризисные настроения в обществе и деловой сфере, и сейчас лира торгуется по курсу 6,52 за доллар.

На ситуацию напрямую повлияла напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, который требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона, а республика отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.